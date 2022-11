SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased ei saa isegi taanduda, ilma et raskeid kaotusi kannataks

Paari päeva jooksul toimus kurbmäng, peale mida jõudis 580 sõdurist Svatovesse tagasi vähem kui 20. Kindlasti ei saa väita, et kõik ülejäänud surma said, aga kui demoraliseerunud sõdurid mööda metsi sihitult ringi jooksevad, siis suures plaanis vahet pole, üksust kui sellist enam ei eksisteeri. Kui enne mobilisatsiooni Venemaal sai korduvalt kirjutatud sellest, kuidas nn rahvavabariikidest mobiliseerituid sõjaväelise väljaõppeta inimesi kasutati kui kahuriliha, siis oli vähemalt minul küll raske ette kujutada, et täpselt samamoodi hakatakse käituma ka Venemaalt pärit mobiliseeritutega, aga nii see on.