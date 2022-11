PÄEVA TEEMA | René Suburg: legaliseerige, mitte keelake veipe

E-sigaret on olnud varsti turul juba pea põlvkonna jagu, aga siiani on tegemata ennetustöö, teavitustöö. Tervise arengu instituudis on tööl pea 400 ametnikku-spetsialisti, aga ei tea e-sigarettidest ei lapsed, lapsevanemad ega õpetajad! Kolm aastat on Eestis TAI nõudmisel ja laste kaitseks keelatud e-sigarettide maitsed, kuid lokkav must turg ja laste pihud on täis just maasika või muude maitsetega e-sigarette – kuidas need nende kätte saavad!? Viimastel päevadel oleme näinud TAI inimeste kirjutisi ja lubadusi, kuidas nüüd hakatakse kohe tegema ümarlaudasid, koostama materjale ja aitama koole ning lapsevanemaid. Kas tõesti alles nüüd, kõik need aastad hiljem hakatakse paanikas tegutsema ja lapsevanemate ning koolide hädakisa kuuldes?