Tõenäoliselt hakkas nüüd kellegi süda kiiremini lööma ja silmad valgusid verd täis: ah see Toom kaitseb jälle Putinit! Ei. Mina – poliitikuna, aga ka ajakirjanikuna, olgugi endisena, aga ajakirjanik ei saa kunagi olla endine – kaitsen tõde. „Venemaa ründas Ukrainat“ – see on tõsi. „Venemaa on panustanud energiakriisi“ on samuti tõsi. „Venemaa provotseeris energiakriisi“ – vabandage, ei.