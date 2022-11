PÄEVA TEEMA | Perearst Katrin Martinson: e-sigareti uutest ohtudest saame teada praeguse „veibigeneratsiooni“ kaudu

Aeg-ajalt on ka haritud täiskasvanud inimesed (rääkimata lastest või noortest) arvamusel, et vahetades kasutamise viisi muutub vähemaks ka aine kasutamise ohtlikkus. Nii see ei ole. Nikotiin jääb endiselt tugevat sõltuvust põhjustavaks aineks, mis kindlasti mõjutab inimese tervist mitmel viisil.