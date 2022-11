Vabariigi Pillimees Martin Arak: loeb karisma ja side pilliga

„Juhan Uppin, Villu Talsi, Kulno Malva- mõtlesin, et kui ma saan ühe päeva jagada mikrit ja lava nende inimestega, siis mis saaks veel mulle suurem auasi olla. Mäletan, et kui Juhan Uppin esimesel aastal võitis ja Õhtulehes oli artikkel, kuidas tema oleks tahtnud mind näha enda kõrval, siis minu jaoks oli see kõige suurem kompliment üldse. Kuidas säärast kiitust ütleb doktorikraadiga muusik kahte vasakut kätt omava küla pillimehe kohta,“ rõõmustab Martin toonase emotsiooni üle siiralt veel tänagi.

Esimest korda võttiski Martin Vabariigi Pillimehe konkursist osa selle toimumise esimesel, 2018. aastal. „Kogu selle konkursi ülesehitus ja sellel osalema kutsumine oli nii ahvatlev ja julgustav. Just see mõte, et oodatud on kõik pillimehed, kes tahavad mängida rõõmust. Nii ma läksingi kohale,“ meenutab Martin esimest osalemist Eesti pillimehi koondavas vahvas projektis, mis tänavu toimub 25. novembril Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja mille aumärgi annab üle vabariigi president Alar Karis isiklikult.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa ütleb, et Vabariigi Pillimehe konkurss on eriline, kuna toob fookusesse soolopillimehed, kes esitavad pärimusmuusikalugusid publiku ees üksi, elavas ettekandes, ilma ansambli või fonogrammi abita. „Iga kahe aasta tagant on vähem või rohkem tuntud muusikuil võimalus publikule silma jääda mõne seni ehk avastamata nurga alt - kel on erakordne sõrmejooks, kel ainulaadne huumorisoon või vastupandamatult tantsule kiskuv stiil. See on koht, kus publik saab silma peale panna muusikutele, keda kutsuda „ämma juubelile“ või oma kogukonna peole, aga ka pillimeestele endale, et midagi juurde õppida või omalt poolt jagada,“ kirjeldab Noormaa konkursi olemust. Konkursile registreerumine kestab 10. novembrini.

Villu Talsi on Vabariigi Pillimehe konkursil osalenud mõlemal korral. „Koroona tõttu oli vahe sees. Aga nüüd näeb taas üle pika aja teisi muusikuid ja sõpru,“ rõõmustab Villu peatse taaskohtumise üle teiste pärimusmuusikutega. „Ikka mängin seekord samuti. Päris niisama ei saa minna. Kui ikka osaled, peab valmistuma ja pingutama. See on äge särin! Minu jaoks on see selline kokku saamise koht, mis lisab tavalisele rütmile pillimehena vürtsi ja tähelepanu.“

Tema sõnul on pärimus see, mis on meie kui rahva hinges sees: „Eestlane on oma laulupeoga ju laulurahvas. Vaatad telerist või saad koha peal sellest ühtekuuluvusest osa. Kui me seal konkursil Viljandis võistleme, oleme tegelikult üks. Kui ma eelmisel korral võitsin, hoidsin pisaraid tagasi. Tegin lõpulood, kui lavale tulid Mäeotsa Kapelli liikmed, Torupilli- Juss oma torupilliga kõhu peal, ja võtsid laval need lood üles. Siis ma sain veelgi tugevama tunde, nagu löögi kõhtu, sest ma olen väga südamlik inimene. Kuradi äge oli see!“

Araku hinnangul on üksi esineda väga raske. „See olukord on justkui selline, et soolopillimees löödi nurka, nüüd mängi. Vabariigi Pillimehe konkursil võistlevad erinevad pillid omavahel. Kannel torupilliga ja rahvapillide assortii on nii lai. Vali nüüd, milline on nendest värvilise paberiga kompvek,“ kirjeldab Arak pärimusmuusikutest pillimeeste seas üht aasta oodatuimat ülesastumist.

Pärimusmuusika üldist tänast seisu Eestis hindab Villu heaks: „Folgil on näha väga palju publikut ja see on väga edukas sündmus. Olles maailmas käinud pärimusmuusika festivalidel ja andnud kontserte, hakkab silma, kuidas eesti publik on noorem. Maailmas on see kindlasti vanem. See on omamoodi üllatav ja Eesti on selle poolest väga äge!“

Samas ütleb Villu, et publik võiks pärimusmuusika ka festivali välisel sügishooajal rahvamajadest üles leida, sest häid kontserte toimub palju. Üheks selliseks võimaluseks ongi tulla oma silmaga kaema, kuidas pillimehed omavahel Pärimusmuusika Aidas mõõtu võtavad.

Ehedam ja erksam

„On väga palju häid mängijaid ja pillimehi, kes võiksid Vabariigi Pillimehe konkursil samuti osaleda,“ avaldab Villu ja lisab: „selle formaat on natukene ebastandardne. Eriti, kui oled harjunud bändis mängima, pead nüüd tegema uut formaati, mis on ebatavaline. Minu jaoks samamoodi. Aga mis mulle väga meeldib, on see, et sellel üritusel on inimesed rohkem päris. Minu jaoks on see ehedam ja erksam.“

Villu toob näite Viljandi folgist, kus on samuti erinevad duod koha peal loosi tahtel kokku pandud. „30 sekundit ja peate koos mängima hakkama. See on väga äge ja super hästi toiminud. Artistid on ise ka varvaste peal.“

Eesti pärimusmuusika tulevikku hindab Villu helgeks, sest näeb seda lisaks õpetajana nii Viljandi Kultuuriakadeemias kui Elleri muusikakoolis Tartus. „Meil on suurepärased muusikud ka mitte- akadeemilisele pärimusmuusikale üksnes mõeldes. Näiteks ainuüksi lõõtsa ringkond on super elujõuline ja uusi tulijaid palju. Mida rohkem neid ka Vabariigi Pillimehe konkursile tuleb, seda suurepärasem!“