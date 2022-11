Varro Vooglaid on ideeliselt ju kenasti käsikäes Helmede pere juhi Mardiga. Mart on kinnitanud, et nõustub Vene välisminister Lavroviga, et Balti riikide julgeolekutagatis on rahumeelne Venemaa. Nagu lubanud kindlalt lahkuda Euroopa Liidust, otsinud alternatiivi NATO-le ja viimati andnud teada, et EKRE on eeskätt rahutuvi. Rahutuvi, kes pole Ukraina poolel, vaid soovitab leppida Venemaaga.