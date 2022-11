Kaos, infosulg ja sõbralik tuli. Vene mobiliseeritud lähevad pakasele vastu kummikute ja joogamattidega

Ukraina eksperdid möönavad, et tuhandete Vene mobiliseeritute rindelejõudmine on aidanud ukrainlaste vastupealetunge pidurdada. Rinne on peatunud ja kahes Donbassi oblastis on Venemaa praegu taas ründav pool, ehkki sisulist edu tal pole. Kui aga ukrainlaste jaoks kujutab mobilisatsioon uut ja ebameeldivat takistust, siis selles osalevate Vene sõdurite jaoks on tegu košmaariga, mis jätab varju ka elukutselistele üksustele osaks saanud äpardused. Seda ei kinnita mitte üksnes Ukraina luure avaldatud telefonikõnede salvestised, vaid eeskätt Venemaa sõjapooldajate kanalites ilmuvad süüdistused ja sõdurite avalikud kaebused.