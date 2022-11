Henri Kaselo: EKRE on peavooluparteiks saanud pettuste ja hirmutamise kaudu

Vaadates tagasi Eesti poliitmaastiku lähiajalugu, siis need meetodid, millega EKRE on saanud populaarseks peale Eestimaa Rahvaliidu „taaselustamist“, ehk sisuliselt ülevõtmist, pole midagi uut. Mart Helme on võtnud eeskuju Edgar Savisaare juhitavast Keskerakonnast, kes on igale valijagrupile rääkinud erinevat juttu, vastandudes võimulolevatele erakondadele, ennekõike kõige suuremale.