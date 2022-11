JUHTKIRI | Relvade kadumine pole tühiasi

Enne Linki sisekaitseakadeemia rektori ametis olnud Katri Raik rääkis Delfile, et tema ajal oli kord kuu aega kadunud üks relv ja „kedagi väga ei huvitanud“, kuni relvur selle oma auto pakiruumist leidis. Raik ütles, et relvamajandus võeti seejärel kontrolli alla. Järelikult jäi see epohh siis lühikeseks, kui nüüd ilmnes palju suurem korralagedus.

Siseministeeriumi audit näitas, et teenistusrelvade käitlemise nõudeid on akadeemias juba aastaid puudulikult täidetud ja aega, millal tulirelvad kaduma läksid, pole võimalik tuvastada. Seda arvestades kõlab väga veidralt akadeemia pressiesindaja jutt, et „ei ole alust arvata, et relvad on sattunud pahatahtlikult kolmandate isikute kätte“. Kust te teate, et need relvad vedelevad heade inimeste kummutisahtlis ega ole müüdud või sattunud pahade kätte?