SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelaste lahkumine Hersonist on aja küsimus

Palju halvem variant on see, kui üksus koosneb ainult tšmobikutest. See kõlab küll karmilt, kuid kui tšmobikud suudavad oma elude hinnaga kolm päeva Ukraina edasitungi mingis rindelõigus peatada, sundides sealjuures Ukrainat kulutama palju laskemoona, siis on nad Venemaa väejuhatuse jaoks oma rolli täitnud kahurilihana. Lisaks aitavad tšmobikud kindlustada tagalat.