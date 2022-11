NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Venemaa salarelv

„Kus sa jälle olid?“ küsib vihane naine voodist. „Kell on kaks!“

„Tuvikene, mis parata. Tööl olin, nõu pidasin. Proovisime koos teiste kindralitega välja nuputada, kuidas ukrainlastele veel rohkem kurja teha,“ selgitab mees lampassidega pükse jalast sikutades. „Raske oli, päris higiseks võttis. Muudkui rääkisime ja vaidlesime, nii et lõuad on valusad.“

„Raske on hoopis minu elu. Sina lobised niisama päev otsa tühja ja kaanid teed,“ ütleb naine tigedalt. „Kui sa prooviksid ise Vitjakesega päev otsa kodus olla, siis sulle tunduks isegi sunnitöölaager paradiisina.“

„No mis see Vitja siis jälle tegi?“ küsib kindral.

„Vastupidi, meie Vitjake on tubli!“ hüüab kindral, silmad erutusest põlemas. „Just midagi sellist meil vaja ongi! Vitjakesest saab meie salarelv.“

„Üldse mitte lollust!“ hakkab kindral pükse jälle jalga ajama. „Ma viin Vitja otsekohe peakorterisse, tutvustan seltsimees Putinile. Me saadame Vitjakese Ukrainasse!“

„Ukrainasse! Kuule, tule mõistusele! Vitjake on alles kolmeaastane! Ta ei oska isegi potil veel käia!“

„Seda parem!“ rõõmustab kindral. „Ega Ukrainas polegi vaja potil käia. Seal on just vastupidi, reostada tarvis. Reostada ja lõhkuda. Me teeme nii: seome Vitjakese pesunööriga drooni külge ja lennutame Kiievisse. Las siis lõhub seal bandeeralaste pesumasinaid ja serviise ning põletab kardinaid. Oi, Mašake, meie pojast saab Venemaa kangelane! Ema, ole uhke oma lapse üle!“