PÄEVA TEEMA | Toomas Alatalu: peame Hersoniga seoses üllatusteks valmis olema

Korraldus Venemaa vägede lahkumisest Dnestri paremalt kaldalt – ükskõik, kuidas see ka ei lõpe – on esimene suur märk klassikalisest ülemkihtide kriisist. Elik – järsk muutus poliitikas ja rollides. Oluline on ju see, et korralduse andis kaitseminister Sergei Šoigu, mitte aga kõrgem ülemjuhataja, st president Putin.