Mauri Dorbek: ma oskan olla isa, mitte ema

Kõigest 38-aastane kolme lapse ema Kristi Ojasaar vandus vähem kui aastaga alla kurjale kopsuvähile. Sügisel nägi ilmavalgust Kristi elukaaslase Mauri Dorbeki kirjutatud raamat „Ma tahan. Ma suudan. Ma võin“, mis räägib rängast teekonnast, mis tuli paaril ja nende lähikondsetel läbida. Põletavalt avameelse raamatu esimene tiraaž kadus lettidelt mõne päevaga, kuigi autori jaoks polnud see kaugeltki kirjanduslik proovilepanek, vaid vajadus teraapia järele, soov oma kogemuse kirjapaneku kaudu hinge ravida. Iga lugeja leidis sealt oma loo: kes paarisuhtest, kes sõprusest, kes üksikasjaliku ülevaate vähiravist, aga eeskätt loo võitlusest ja pühendumisest. See on teekond, mida ei sooviks kellelegi, kuid raamat, mida soovitaks igaühele.