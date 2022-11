FOTOD | Jaak Jõerüüdi raamatu „Lennart. Pöördtooliaastad“ esitlusel rõõmustati, et eduka näitekirjaniku debüüdi võib teha ka 75-aastaselt

Näidendit kirjutades katsus ta end lahti haakida seosest teatrilavaga: liigne ettekujutus, milline näitleja kuidas peaosa hakkaks mängida, oleks aitamise asemel hoopis segama hakanud. „Kohe kui mul mõni ettekujutus tuli, tõrjusin selle eemale. Nii oli mul vabamad käed kirjutada,“ rääkis Jõerüüt. Ta selgitab, et kirjutamise käigus andis ta iseendale aru: tema teeb teksti, aga mida omapoolt lisab lavastaja, kostümeerija ja näitleja, see ei ole enam tema võimuses. Tekst hakkab lavastusena elama paratamatult veidi teistsugust elu.

„Lihtne on kuulata mõnda lühikest laulukest, aga on olemas ka sümfooniad,“ tõi Jõerüüt tabava võrdluse.

Esitluse ajal saalis olnutel oli palju küsimusi. Esireas istunud Rein Veidemann tõi välja, et kui tema andis esimese luulekogu 70-aastaselt välja, siis Jõerüüdil teha näitekirjaniku debüüt 75-aastaselt on ka julgustükk.

Endise diplomaadi, kirjaniku ja Lennart Meri lähedase kaasteelise Jaak Jõerüüdi kirjutatud näitemäng „Lennart. Pöördtooliaastad“ räägib iseseisvuse taastanud Eesti presidendi esimestest aastatest. See koosneb seitsmest episoodist, mis näitavad Kadrioru kabinettides käinud Eesti ülesehitustööd ja inimsuhete painutamist ühise edu nimel.

Näidend ei esita Lennart Meri kui kirjaniku, filmitegija, diplomaadi ja poliitiku elulugu, ning see pole ka Eesti ajaloo nelja olulise aasta akadeemiline uurimus, ehkki faktid on näidendiga lahutamatult seotud. Ajastu probleemid, meeleolud ja tõsiasjad on täpsed, kuid rõhud on autori asetatud, teksti arhitektuur on autori oma.