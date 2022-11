KULTUURIBIIT | Muusik Robert Traksmanni playlist

Kodumaiseks lemmikuks on lisaks Arvo Pärdile kujunenud Ultima Thule . Nendelt soovitan üsnagi tabamatut albumit Ultima Thule + Keelpillikvartett. Meenuvad mitmed soojad suveööd, kus see plaat on kas jaanitule praksumise või ritsikate laulmisega käsikäes kõlanud. Olulise osa on pannud sinna ka Erkki Sven-Tüür, kes bändi parimad palad kvartetile seadis. „Hallaöö“ just selles kastmes on minu arvates vaieldamatult parim.

Et mitte novembripimedusse sumbuda lõpetaks ka suviselt ühe numbriga ammusest Tallinna Kammerorkestri kontserdist Tuneesias. Anouar Brahem ja tema bänd on ühed valitutest, kes jagavad saatust Arvo Pärdiga, andes välja oma muusikat ECM Records-i plaatidel. „Halfaouine“ on tema üks armastatuimatest lugudest, mida on ka ilmselgelt Ramadaani ajal ööpimeduses saabunud kohalike, kui ka naerusuiste orkestrantide emotsioonidest näha. Selle soovitusega tahaksin õhutada muusikavallas just tundmatumatesse vetesse sukeldumist, sest kunagi ei tea, võib-olla just see võib pakkuda kõige sügavamat elamust.