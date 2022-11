Liina Virolainen: Kaja Kallas, kuidas saab koalitsioonileping olla laste heaolust tähtsam?

Selleks et õigustada koalitsioonilepingu sõlmimist ja ennetada juriidilisi vaidlusi, õigustatakse raha ebaproportsionaalset jagamist väitega, et see pole suunatud mitte lastele, vaid peredele. Kolmelapseline pere on eelisseisus iga teise suurusega pere ees ning käärid kahe- ja kolmelapselise pere vahel on uskumatud 700 eurot (620 eurot, kui kolmanda lapse lapsetoetuse vahe välja arvata). Paljude lasterikaste ja väiksemate perede heaolu ühiskonnas on jäetud kõrvale!