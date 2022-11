Ilmar Raag: olen tapanimekirjas. Pean igal juhul võitlema

Ilmar Raag (54) on poole sajandi jooksul jõudnud ära teha rohkem kui mõni terve elu jooksul. Inimesed armastavad ja vaatavad Raagi filme, neist kõigist on saanud sündmus, millest kõneldakse pikalt. Homme näidatakse PÖFF-il „Erik Kivisüdant“, mis vallutab Eesti kinode ekraanid 9. detsembrist. Ent filmid on kõigest osa Raagi tegevusest. Aja jooksul on ta Eesti riiki teeninud nii ETV peadirektori kui ka valitsuse strateegilise kommunikatsiooni juhina. Kaitseliitlase ja kaitseväelasena on ta valmis riiki kaitsma, relv käes.