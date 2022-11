Uue häirekeskuse ohuhinnangute süsteemi kasutuselevõtuga 1.aprillist 2022 ei ole tegelikult kasvanud kiirabi kutsete arv. Pigem on see langenud. Probleemiks on kutsete üleprioritiseerimine. Ehk siis millegipärast annab manuaal kutse vastu võtjale tulemuseks, et kiirabi tuleb suurtel osadel juhtudel saata välja oluliselt kiiremini, kui tervislik seisund tegelikult nõuaks.