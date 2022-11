ILMAR RAAG DONBASSIST | „No sa, eestlane, annad! Tead ju, et siin elavad vaid bandiidid.“ Monoetendus neljas vaatuses

Pimedas on tee Donbassis kitsas. Ja auklik. Ma ei sõida kiiresti, kuid ilmselt liiga kiiresti selle tee jaoks. Mingilt väikeselt sillalt maha sõites jõuan napilt märgata suuri auke. Järgmisel hetkel kostuvad kõik need helid, mis ikka tekivad löökaugust läbi sõites. Seejärel võdistab vasaku esiratta nurk ühetähenduslikult. See rehv on omadega õhtul.