Tallinna koolid on täis ja ukrainlastele tuleb luua eriklasse. Aga õpetajaid pole

Lasnamäe gümnaasiumis töötab praegu kaks Ukraina õpetajat, inglise keele õpetaja ja tehnoloogiaõpetaja, kes annavad ainetunde kõigile kooli õpilastele, seda praegu veel kooli enda õpetajatega paaris. „Meie tugivõrgustik toetab neid, kuni nad jõuavad sellele tasemele, kus nad hakkavad orienteeruma meie õppekavades.“ Kante ütles, et selles võiks riik tsentraalselt kaasa aidata ja ise korraldada Ukraina õpetajatele koolitusi, mis aitaksid neil siin tööd alustada. Praegu on Ukraina kolleegide süsteemi sulandamise töö täielikult nendesamade ülekoormatud koolide õpetajate õlgadel. „Kõik ülesanded on koolil. Peale selle, et peame korraldama õpet Ukraina õpilastele, peame tegema kõik selleks, et Ukraina õpetajad siinses töös orienteeruksid.“

„Praeguse seisuga on minu tunne selline, et jah, ühelt poolt see rahasüst oli suur, mis ukrainlaste õppeks anti, aga inimressursipuudus on kõige suurem. Rahaga seda probleemi enam ei lahenda,“ märkis Kante.

Venekeelsete koolide vastu on suur huvi, aga nende vastuvõtuvõimel on piir ees ja mitte ruumi-, vaid töötajate puuduse pärast. „Õpetajate puudus on kolossaalne,“ sõnas Lasnamäe gümnaasiumi direktor Andrei Kante. „Neid lihtsalt ei ole kusagilt võtta,“ ütles koolijuht. Hiljuti õnnestus neil saada paar lisaõpetajat, kes õpetavad nüüd ka Ukraina õpilastele intensiivselt eesti keelt. „Meie õpetajad on siiani teinud ületunnitööd, et kasvõi mingisugust eesti keele intensiivõpet pakkuda,“ selgitas Kante, kelle sõnul vajaksid ukrainlased palju enamat. „Õpetajatega on seis nii kriitiline, et kui kõik meie kooli õpetajad töötaksid normkoormusega, umbes 22 tundi nädalas, siis meil oleks praeguse seisuga pakkuda tööd kümnele õpetajale. Ehk sisuliselt kümme õpetajat on puudu. See tähendab, et igal nädalal jagame 220 tundi olemasolevate õpetajate vahel. See on suur probleem ja see pole selle konkreetse piirkonna ehk Lasnamäe probleem,“ kirjeldas koolijuht.

Põgenike vanematel on õigus valida, kas nad eelistavad eesti- või venekeelset kooli. „Põhimõtteliselt kõik haridusametile laekuvad avaldused on sooviga õppida vene keelega koolis,“ kirjeldas reaalsust Tallinna haridusameti kommunikatsioonispetsialist Pirgit Pedaja. Kuid kuna linn peab kõigile koha leidma, suunatakse suur osa Ukraina lapsi eestikeelsetesse koolidesse. „Peaaegu iga päev on olukord, kui soovitakse eesti keelega kool vahetada venekeelse kooli vastu, sest keelebarjäär on liiga suur,“ tõdes Pedaja.

Liigutakse palju

Koolide tööd raskendab see, et ukrainlasi liigub palju. Ühed lahkuvad, teised tulevad peale. Mõni on juba poole aastaga edasi jõudnud, teistega tuleb alustada nullist. „On neid, kes esialgu arvasid, et tulevad nädalaks, aga on novembris ikka siin, meie koolikeskkond meeldib neile. Samuti on meil olnud peresid, kes arvasid, et jäävad siia, üritasid meie keelekümblusklassidesse pääseda, aga lahkusid äkki päevapealt. Ja on keeruline nii määramatu tulevikuga inimestelt nõuda, et nad määraksid ette ära, kuhu elu neid viib,“ rääkis Kante.

Venekeelsed koolid on kimpus eesti keelega Haridusminister Tõnis Lukas sõnas, et ukrainlastele eriklasside loomise vastu ta ei ole, küll aga eelistaks ta, et neid ei loodaks venekeelsetesse koolidesse, mis on isegi kimpus eesti keele õppega. Ent ta nentis, et see on omavalitsuste otsustada. „Oleme küll soovitanud lisada õpilasi klassidesse ühekaupa, aga selleks ei ole enam ruumi,“ tunnistas Lukas. „Sõda ja selle tagajärjed ongi rasked,“ kommenteeris ta kirjeldust praegustest raskustest, millega koolid vastakuti seisavad. „Koormus on suur, aga meil ei ole teist võimalust kui seda õpet eesti keeles teha.“ Lukase sõnul taandub asi sellele, et kuna me ei tea, millal ukrainlased saavad kodumaale tagasi minna, on mõistlikum hakata neid Eesti ühiskonda lõimima ja saata eesti kooli õppima kohe, mitte paari aasta pärast, kui see on veel raskem. Lukas ütles, et ukrainakeelne õpe on lubatud, kui samal ajal õpitakse intensiivselt ka eesti keelt.

„Kõige primaarsem, millega kool peab praegu tegelema, on sotsialiseerimine. Teadlik töö, et tekiks kollektiiv, et nad mõistaksid üksteist ja seda, milleks nad siin on,“ selgitas Kante. Ülesanne on keeruline, sest paljud neist õppuritest pole kaks aastat koolis käinud. Ukrainlastel on vaja ka üksteisega harjuda, kui ollakse näiteks pärit Ukraina eri otstest, kus on erisugused kombed. „Teine asi on meie õpikeskkonnast arusaamine ja selles orienteerumine.“

Ka Lasnamäe gümnaasiumi ukrainlastest õpivad paljud paralleelselt Ukraina koolis distantsõppel. „Lapsele on see väga raske, eriti kui räägime põhikoolis õppijatest, siis see koormus ei ole talutav. Siin võiks ikkagi meie süsteem vastu tulla ja vähendada riiklikus õppekavas sätestatud õppekoormust ukraina klassides. Veidikenegi, sest kui räägime seitsmendast klassist, siis neil on sisuliselt topeltkoormus. Seega tekivad neil ka mured koolikohustuse täitmisega,“ selgitas Kante. „Ühelt poolt on väga lihtne öelda, et nad peavad õppima meie õppekava järgi ja punkt. Aga reaalsus on see, et väga paljud ikkagi õpivad ka online-koolis ja on seetõttu suurtes raskustes.“

Kante tõdes, et paljud, kes on suunatud eesti õppekeelega koolidesse, üritavad iseseisvalt pääseda vene õppekeelega koolidesse. See näitab, kui keeruline on neil eesti koolides eesti keeles õppida.