Kiirabi väljakutsetega seonduvast on räägitud aastaid ja tehtud on erinevaid ettepanekuid olukorra muutmiseks. Keskerakond on veendunud, et teenus kiire abi pakkumiseks on hädavajalik ja tagasiside igapäevaselt valdkonnaga kokkupuutuvatelt inimestelt on andnud veendumuse, et jätkusuutlikkuse huvides tuleb seda ajakohastada.