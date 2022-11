ARVUSTUS | Filimonovi Eesti elu kujutamise absurd on koomiliselt jabur nagu parimate Vene kirjanike looming

Kui maailm on hulluks läinud, siis ei jää ka inimesel üle mitte midagi muud kui hulluks minna. Umbes sellises olukorras on P. I. Filimonovi uue raamatu „Pealtpanekud ja altminekud“ tegelased, kes üritavad kuidagi enda ja eluga hakkama saada. Ühiskonna areng on jõudnud punkti, kus keegi pole sellega rahul. Aga võib-olla ei saagi olla, sest inimloomus ei suudagi muud kui veidrusi konstrueerida ja abitult rahmeldada.