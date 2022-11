PEAMINISTRIUURING | Ratas ja Helme veavad vägikaigast

Kuigi Ratas väitis hiljuti ERR-ile, et tema usub, et Keskerakond võidab valimised, on selle juhtumise tõenäosus ilmselt samasugune kui Kiirel põllumeheks saamise puhul. Reitingute järgi soositakse siiski EKRE-t ja Reformierakonda. Samamoodi väheneb järjekindlalt Ratasele kui peaministrikandidaadi toetus valimisealiste kodanike seas. Tänavu jaanuaris eelistas neist lausa 29% just teda, novembriks on see näitaja kahanenud 16%-ni. Helme oli novembris Ratasest vaid protsendipunkti võrra tagapool.

Toetus erakonna esimehele

Küsitlust korraldava Turu-uuringute AS-i juht sotsioloog Tõnis Stamberg ütles, et võrreldes eelmise kuuga pole Keskerakonna juhi ega ka Reformierakonna juhi toetus statistiliselt olulisel määral vähenenud ega suurenenud. „Mitte-eestlaste seas on siiski Ratas populaarseim peaministrikandidaat. Eestlaste seas on seevastu Kaja Kallas ikka oluliselt populaarsem kui Ratas,“ rääkis ta. „Pea kõigi erakondade toetajate seas on suurim toetus ka oma lemmikerakonna esimehele. Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 valijate seas on endiselt ka küllalt tugev toetus Kaja Kallasele, kusjuures Eesti 200 valijad eelistavad Hussarist isegi veidi sagedamini Kaja Kallast,“ tõi Stamberg esile.

Kuigi Ratas on seni mitte-eestlaste populaarseim valik, on nendegi seas näha tema menu arvestatavat vähenemist. Oktoobris toetas 34% mitte-eestlasi just Ratast, novembriks oli toetus kahanenud 25%-ni. Siiski on Helme ja Kallas mitte-eestlaste seas palju vähem populaarsed, neid eelistasid novembris peaministrikohal näha vastavalt 16% ja 7%.

