Toomas Jürgenstein: kas kultuuritult käituvat parlamenti ohjaksid tõesti duellid?

Ma arvan, et sõbra mure oli õigustatud. Vastasingi sõbrale, et koolis töötades suutsin tõesti olla loovam ja ülesehitavam. Sõbra tähelepaneku laiem mõte aga jäi kummitama ning formuleerus küsimuseks: „Kas on võimalik valimiste hingust tundvas poliitikas jääda mõõdukatele ja dialoogi otsivatele seisukohtadele?“