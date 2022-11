Ärikorralduse ekspert: nii enam kaupa välja panna ei tohi! Sõjaaegse jõulumüügiga tuleb tõsiselt vaeva näha

Eesti tarbijate kindlustunne on mõõtmisajaloo madalaimal tasemel Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas. See on toonud meile kõrged energiahinnad, väga kiire hinnatõusu, kodulaenude kallinemise, vähenenud eratarbimiskulutused ja jaemüügi, tootmise languse töötlevas tööstuses ning „talongide ajastu“ osalise naasmise (riigi abi toimetulekuraskustes inimestele esmatarbekaupade ostmiseks).