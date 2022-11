REPORTAAŽ | „Lidusid minema nagu kitsed.“ Vene sõdurid lasid enne lahkumist kättemaksuks õhku alevi kooli ja lasteaia

Sõda pole läbi

Ukraina sõdurid on eufoorias. „Meie võitlusvaim on taevakõrgune, me teame, mille eest me võitleme,“ ütleb 28-aastane Serhi. „See on meie maa.“ Sõduri sõnul on ta pärit teisel pool jõge asuvast Oleškõ linnast, mis on endiselt Vene okupantide käes. „Võtame tagasi Oleškõ ja kõik muu,“ ennustab Serhi. Ta valvab kontrollpunkti, mille kõrval on kaks põlenud Vene tanki. Lähedal asub alevivolikogu hoone, mille mastis lehvib Ukraina lipp.