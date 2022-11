MÄLUPANK | Kristiina Ross: lugu sellest, kuidas keskaegsed juutuuberid eesti keelt ehitasid

Eesti keele uurimise kaudu saab meie ajaloo kohta teada seda, millest vanad dokumendid ja arheoloogilised leiud vaikivad. Toogem näide tänapäevast. Hiljuti kirjutas Delfi, et riigikogu avalduse kohaselt „on Venemaa nüüd meie silmis ametlikult terroririik“. Mis te arvate, miks oli seal kirjas, et just meie „silmis“?