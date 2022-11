MÄLUPANK. KEELEMÄLU | Alo Raun: Uus sari raputab sinu keelt

Meile meeldib kutsuda inimesi üles oma peaga mõtlema. Ent kas see on üldse võimalik? Kristiina Rossi artikkel näitab, et vähemalt kohati mõtleme me hoopis vanade roomlaste peaga. Mina küll varem ei teadnud, et sellised väljendid nagu „silmis“ ja „näost näkku“ on pärit ladina keelest. Paremal juhul oleksin kahtlustanud inglise keele mõju. Samuti on mulle uus tõdemus, et sõna „kuri“ saab olla kas lai või kitsas, aga meie keeles on lai ja see on samuti ladina keelest tulnud.