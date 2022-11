Eesti Elektroonikatööstuse Liit: Eesti Energia plaan fikseeritud universaalteenuse hinda tõsta külvab segadust

Peeruvalguse ja õlilampide aeg sai otsa koos keskajaga ning pole kellelegi üllatuseks, et kogu moodsa maailma toimimine sõltub energiatootmisest. Ometigi ei ole Eesti valitsejate lähenemist energiastrateegiale vaadates näha, et ka nad sellest aru saaks. Tööstus on praegusest energiastrateegiast õigustamatult kõrvale jäänud, hoolimata asjaolust, kui suur on selle otsene ja kaudne mõju.