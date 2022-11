Haridusministeerium Ukraina õpetajate koolidesse leidmise ja koolitusega ei tegele

Ülekoormatud koolides õpib palju Ukraina põgenikke ja selliste koolide juhid ootavad riigi kaasabi, et (kiir)koolitada Ukrainast põgenenud õpetajaid, et need saaksid asuda koolidesse tööle ja vähendada seeläbi Eesti õpetajate koormust, mis on põgenike laste õpetamise tõttu suurenenud. Praegu on kogu see töö ehk uute kolleegide koolitamine olemasolevate õpetajate kanda, kes peavad selleks tegema ületunde.