JUHTKIRI | Punasümbolite hindamine saagu kunstiekspertide pärusmaaks

Ent 15 loomeliitu ütlevad valitsusele saadetud ühiskirjas, et muinsuskaitsjast ei piisa, vaid komisjoni peaks kuuluma ka kultuurivaldkonna esindaja. Ja tõesti, suur osa teise maailmasõja järgsest kultuuripärandist on muinsuskaitse alla võtmata, sest seda ajastut pole selle pilguga veel hinnatudki.

Seega on tõesti olemas oht, et kantuna sõjaemotsioonidest, millele valimiskampaania keerab veel oma vindi peale, muudame osa nõukaaegseid võib-olla isegi kultuuriväärtuslike objekte ilmaasjata julgeolekuküsimuseks. Peame arvestama, et vahel võib mõni viisnurk vm punasümbol julgeolekuohuks moonduda just nimelt meie poliitikute aktiivse torkimise tõttu, ilma ei märkakski seda eriti keegi. Järelejäänud punamonumentide hindamine saagu eelkõige kunstiekspertide ja ajaloolaste, mitte valimisteks viljakat vastandust otsivate poliitikute pärusmaaks.