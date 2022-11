Eduard Odinets: erakondade rahakassad peaksid eriti valimiste eel olema läbipaistvamad

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on väsimatult pöördunud valitsuse, peaministri ja fraktsioonide poole ning kutsunud üles tõhustama kontrolli poliitiliste jõudude rahastamise üle. „Kehtiva seaduse ebapiisavus on osutanud takistuseks vajalike menetluste läbiviimisel,“ kirjutas komisjoni esimees Liisa Oviir hiljuti valitsusjuhile, toonitades, et „ausad valimised on demokraatliku ühiskonnakorralduse aluseks“.