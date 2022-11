PÄEVA TEEMA | Andrus Kaarelson: peretoetuste eelnõu kasvatab ebavõrdsust. Abivajajate asemel saavad suure lisaraha jõukad

Valimatu toetuste jagamine ainult süvendab ebavõrdsust ning jätab tõelised abivajajad hätta, olgu nendeks siis toimetulekuraskustes eakad, üksikvanemad või erivajadusega lapsi kasvatavad pered. Parempoolsed on veendunud, et tark e-riik suudab igaühe andmete põhjal hinnata tegelikku toetusvajadust ja sihtida raha sinna, kus seda päriselt tarvis on.