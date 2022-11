Clyde Kull: selle talve elame üle. Siis läheb päriselt raskeks

Energiakriisis on olnud lühike, aga vajalik hingetõmbeaeg. Oktoobrikuu elektriarved tõid kodu- ja väiketarbijatele tänu riiklikele abimeetmetele ja gaasi turuhinna tagasitõmbumisele mõningast hinnaleevendust. Ehkki energiahinnad on endiselt kõrged, on soe sügisilm ja hüppeliselt suurenenud veeldatud gaasi (LNG) import aidanud täita gaasihoidlaid ja alandada gaasi rekordilist tipphinda. Kõige mustemat varustuskriisi stsenaariumit sai välditud – praeguseks.