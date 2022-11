PÄEVA TEEMA | Riina Solman: peretoetuste kriitika on asjatundmatu

Liina Normet väidab oma artiklis, et Isamaa poliitikud ei oska hinnata esimeste ja teiste laste väärtust. Oskame küll – meie jaoks on kõik lapsed võrdselt väärtuslikud, olenemata sellest, mitmendana oma perre sünniti. Aga Isamaa erakonna poliitikud on olnud pikalt ka rahvastikupoliitika eestvedajad Eestis, mistõttu on meile kõiksuguste uuringute ja analüüside tulemusel saanud ammu selgeks, kuidas toimuvad demograafilised protsessid.