Hajaasustuses on raske luua toimivat ühistransporti, see nõuab suuri investeeringuid ja palju innovatiivsust. Aga tihedaid suurlinnu külastades imestame sageli, et seal ei tule autoga sõitmise pealegi, nii loomulik on igale poole sõita metroo, trammi või bussiga. See on mugav ja stressivaba, sest pole vaja ummikutes istuda ega parkimiskohta otsida, ehkki ühistranspordi päevapilet võib maksta u 10 eurot.