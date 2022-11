Ravimisõltlane vedas endaga kohtu alla üheksa lähedast, ka teenimisvõimalust näinud lapsepõlvesõbranna

Seljavalust alguse saanud ravimisõltuvus tõi noorele naisele ja tema lähedastele kaela kriminaaluurimise ja süüdimõistmise paragrahvi järgi, mis määratakse tavaliselt suurte kogustega kauplevatele narkodiileritele. Kuna juhtumiga on seotud palju delikaatseid terviseandmeid ja mitu asjaosalist on invaliidid, on kõik nimed loos muudetud.