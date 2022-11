JUHTKIRI | Kolmas laps ei sünni enne esimest ja teist

Helir-Valdor Seedri Isamaa on nagu nõukaaegse lastelaulu Aatomik: „Olen ise väike, väike, kuid mu jõud on suur.“ Eile andsid koalitsioonipartnerid teada, et esialgu 600-eurosena plaanitud kolme- ja enama lapsega perede niigi erakordselt suurele toetusele pannakse veel 50 eurot otsa.