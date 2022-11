Unusta eelarvamus! Apteegitill on kasulik ja isegi maitsev

On inimesi, kes fenkolit ei armasta, kuid kui seda lisada toidu või puljongi sisse mõõdukalt, siis ei tohiks vilja tekitatav maitsenüanss kedagi häirida. Just mõõdukalt, sest fenkol on hea pigem väikeses koguses ja seda nii toidu maitse kui ka tervislikkuse pärast. Suures koguses või liiga tihti süües võib fenkol põhjustada tundlikumatel inimestel kergeid allergilisi reaktsioone.