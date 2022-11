Privaatsuse rikkumine? Audentese kool lasi õpilastel telefonide sisu ette näidata

Audentese spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver kinnitas, et selline juhtum leidis tõepoolest aset. Ta rääkis, et esmaspäeva pärastlõunal saadi kontost teada ning koolipäeva lõpus saatis ta e-kooli kaudu kõikidele õpilastele teate. Teate saatmise peapõhjus olid kontol olevad solvangud kooli, kaasõpilaste või töötajate kohta, mida kontohaldaja oli Google Formsist Instagrami üle tõstnud. „Ütlesin, et selline käitumine ja tegutsemine anonüümselt kellegi kohta midagi öeldes või teisi halvustades pole aktsepteeritav, ja palusin lõpetada,“ ütles ta.