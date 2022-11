PÄEVA TEEMA | Eerik-Niiles Kross: USA pani Poolale sõnad suhu. Kõigile oleks parem, kui tegu oli tõesti Ukraina raketiga

Sellele järgnes G20 tippkohtumine Balil, kus maailma suurriigid kutsusid Putinit üles rahule ja Zelenskõi esitas oma nägemuse rahulepinguist, mis Kremli vaatenurgast tähendaks kapitulatsiooni. Samal ajal on mitmeid signaale, et USA proovib otsesuhtluses vähemalt kompida Venemaa valmidust rahuläbirääkimisteks. Üleeile kohtus CIA peadirektor Bill Burns Türgis Vene välisluure ülemaga. Väidetavalt selleks, et teda isiklikult ja karmilt hoiatada tuumarelva kasutamise vastu.