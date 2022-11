Kas sõda ongi NATO aladele jõudnud? Eile selgus, et nii see siiski pole, ja poolakad ühes Baltimaade elanikega said kergemini hingata. Poola president Andrzej Duda kinnitas, et tegu oli õnnetu juhusega ja Ukraina õhutõrjerakett jõudis Vene rünnakut tõrjudes Poola territooriumile.