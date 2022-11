Halloween on välja suretamas eesti rahva iidseid traditsioone. Kas mardi-ja kadripäevaga on peagi kõik?

Halloween on teinud seda, mida ei suutnud isegi nõukogude aeg: suretanud välja eesti rahva iidsed traditsioonid. Kaltsudes mardi- ja kadrisantidel pole põnevat nänni jagava tarbimiskultuuri vastu lootustki. Rääkimata sellest, et öelda „Komm või pomm!“ on hulga lihtsam kui toas tiritamme kasvatada ning etendada vilja- ja karjaõnneteemalisi etüüde.