„Järgmine sihtmärk on Melitopol, aga ega venelased ka lollid pole!“ Kuidas areneb Ukraina sõda edasi?

Hersoni vabastamise poliitilist tähtsust on võimatu üle hinnata: Putin ja tema lähikond said pärast Vene armee lüüasaamist Harkivi oblastis teise alandava kaotuse järjest ega suutnud Venemaal korraldatud mobilisatsioonist hoolimata initsiatiivi haarata. Ent kuidas arenevad rindesündmused edasi? Sellele vastamiseks on tähtis püüda ennekõike mõista strateegilist olukorda, mis on Ukrainas pärast Dnepri paremkalda vabastamist kujunenud.