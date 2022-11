Ilmselt on raske leida valdkonda, mis on Eestis viimase 30 aastaga rohkem arenenud kui lastekodusüsteem. Suured kombinaadi tüüpi lastekodud on jäänud ajalukku, kuid Ukrainas olid vähemalt enne sõda sellised asutused täiesti olemas. Tegu on hingekriipiva looga lastest, kes ootavad enda eluheidikutest vanematelt mingitki märki, ja taustal jõuab samal ajal vaataja pähe teadmine, et need lapsed satuvad ise kunagi samasuguse vanema rolli. See pole lihtne, kuid on samal ajal valgustav vaatamine.