Mastifite tõuühing: koer peab teadma oma territooriumi. Tegemist on omanike tegemata tööga

Kõiki asjaolusid teadmata on raske välja tuua konkreetseid põhjuseid. Sellised sündmused ei toimu üleöö, üldjuhul on kogu protsessil pikem ajalugu, mis hõlmab mõlemaid pooli ning mõlemat koera. Kui oleme artiklite põhjal õigesti aru saanud, siis puudus koerte omaniku kinnistul korralik piirdeaed, mistõttu koerad liikusid vabalt ringi ning laiendasid oma soovi järgi territooriumi – see on väga tõsine puudus.