KULTUURIBIIT | Saksofonist Virgo Veldi playlist

Siin on kuulamiseks Virgo Veldi playlist, mis ei ole kronoloogilises järjekorras. Tervikuna saab muusikavalikut kuulata ka siit.

Otsakooli esimesel kursusel 1984 sain kuulata lintmaki pealt 1983. aasta David Sanborn'i plaati „Backstreet“ ja see oli elumuutev kuulamine! Sellelt plaadilt valiksin praegu loo nimega „When You Smile at Me“, kus Sanborn on seal oma täies eheduses ja lisaks ülimaitsekas Marcus Miller.

G. Mahleri 9. Sümfoonia, Berliini Filharmoonikud, dirigendiks Claudio Abbado

Olime 90ndate aastate alguses väiksema seltskonnaga Berliinis kammermuusika festivalil ja ühel päeval viidi meid Berliini Filharmoonikute proovi kuulama, kus dirigendiks oli Claudio Abbado. Seda lihtsalt ei unusta!

Pat Metheny plaat „Letter From Home“ on üks terviklikumaid albumeid, mida ma kuulanud olen. Kui peaksin sealt ühe loo välja valima, siis oleks see „Slip Away“

G. Bizet' „Flower Song“ ooperist „Carmen“, esitajaks Placido Domingo

Minu jaoks on tähtis mitte vaid helilooja ja tema teos, vaid see, kes ja kuidas lugu esitab. Ja see variant on võrratu!

A-HA feat. Kygo – Take On Me

A-HA ja Kygo (kes on samuti Norrast) koostöö on ehe näide, kuidas endisest superhitist tehakse uusversioon ja see toimib täiega.

G. Fr. Handel – Lascia Ch'io Pianga, esitajaks Philippe Jaroussky

See nii filigraanselt ja vapustavalt musitseeritud laulmine ei saa küll kedagi külmaks jätta.

Goldplay – Fix You

Taaskord täiuslik ja liigutav!

Harry Styles – As It Was

Midagi siis ka enam-vähem äsja ahjust tulnut. Kõik toimib, super produktsioon.

J. S. Bach – Goldbergi variatsioonid – Aria, esitajaks Glenn Gould (versioon 1981)

UB40 – Red Red Wine

Kui lubate siis minu heatuju laul:)