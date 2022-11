FOTOD | Allee galerii avas uue näitusepaiga elava klassiku Vello Vinna näitusega

Eksponeeritud üheksa sarja tööd moodustavad kontseptuaalselt ja esteetiliselt terviku, tegeledes urbanistliku keskkonna korrastamisega („Purskkaev-veetorn“, „Avatud väravad“, „Keskus“), ajaloo ladestustega („Kiviaeg“, „Laev“), mütoloogia ja inimesega („Kujukad kujud“, „Käsilane“, „Mitmenäolised“). On oluline rõhutada, et kunstniku pildisisene loogika kuulub fantaasiamaailma loogikasse, käivitades omakorda meie ajus ja alateadvuses silmade kaudu tekkinud kujutluspildid – isiklikud ja ainult vaataja enda omad. Nagu on seda unenäod.