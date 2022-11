PÄEVA TEEMA | Karl Sander Kase: valimisea langetamine ei avalda suurt mõju lõpptulemusele

Kui me tõesti soovime, et meie ühiskond oleks tasakaalus ning poliitika kujundamises räägiksid kaasa nii noored kui vanad siis tuleb vaadata peeglisse. Kui me oleme 100-aasta pärast olukorras kus keegi soovib „tasakaalustamise“ pärast langetada valimisea 12-eluaastale siis ei lahenda me midagi.