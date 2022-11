Kliimateadlane Velle Toll: Eesti võib magada maha viimasegi šansi, kuidas kuumeneval maakeral ellu jääda

Eestis on juba kuumalained ja paduvihmad inimtekkelise soojenemise tagajärjel tugevnenud ja see trend jätkub, samuti mõjutab meid mereveetaseme tõus. Eestis on vaja valmis olla nii meil kui ka kaugemal aset leidva kliimamuutuse mõjudeks.